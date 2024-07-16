جاريث ساوثجيت يرحل عن تدريب منتخب إنجلترا.. رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبول استقالة جاريث ساوثجيت من تدريب منتخب إنجلترا بشكل رسمي بعدما طلب الرحيل.

جاء ذلك بعد خسارة منتخب الاسود الثلاث لنهائي يورو 2024 امام منتخب اسبانيا بهدفين لهدف.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة، خلال 8 سنوات مع الأسود الثلاثة، نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم، وحصد المركز الرابع بعد خسارته أمام بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال 2018، بالإضافة للوصول إلى نهائي كأس أوروبا مرتين متتاليتين لكنه خسر أمام إيطاليا في الأولى، وإسبانيا في الثانية.

تعتبر تلك المرة الأولى التي يصل فيها منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس أوروبا مرتين متتاليتين.



