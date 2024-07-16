المرشحون الأربعة لخلافة ساوثجيت في تدريب المنتخب الأنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الصحف الأنجليزية ووسائل الاعلام في الحديث عن المرشحين لخلافة جاريث ساوثجيت في منصب المدير الفني لمنتخب انجلترا حال رحيل المدير الفني عن منصبه في نهاية العام الحالي وفقا لتعاقده مع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم .

وكانت تقارير عديدة تحدثت عن اصرار الاتحاد الانجليزي لكرة القدم تجديد عقد جاريث ساوثجيت لمدة اربعة سنوات قادمة لينتهي بنهاية يورو 2028 القادمة الا ان عقب خسارة منتخب الاسود الثلاث لنهائي يورو 2024 امام منتخب اسبانيا بدأت بعض الاصوات تطالب بمدير فني جديد يقود منتخب انجلترا خلال المرحلة القادمة والتي تتضمن خوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الامريكية وايضا نهائيات يورو 2028 في ايطاليا وايضا بدأ الحديث عن رغبة جاريث ساوثجيت نفسه في الابتعاد عن منصب المدير الفني للاسود الثلاث ومفضلا الانتقال لتدريب احد الاندية في الدوري الانجليزي .

وقالت صحيفة الجارديان ان هناك اربعة مرشحين حاليا لتدريب المنتخب الانجليزي حال اتخاذ جاريث ساوثجيت قرارا بعدم الاستمرار مع المنتخب الانجليزي وهم ايدي هاو المدير الفني الحالي لفريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي و جراهام بوتر المدير الفني السابق لبرايتون و تشيلسي و الالماني توماس توخيل المدير الفني السابق لبايرن ميونخ و تشيلسي و ايضا ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتشيلسي .

وقالت الصحيفة ان ايدي هاو هو ابرز المرشحين نظرا لنجاحه الكبير خلال عمله مع نيوكاسل الا ان المشكلة التي ستواجه الاتحاد الانجليزي هي الراتب الكبير الذي يتقاضاه ايدي هاو مع نادي نيوكاسل حيث انه من المعروف ان جاريث ساوثجيت كان يتقاضى حوالي 5 مليون جنية استرليني كراتب سنوي وهو لا يقارن براتب اقل مدربي الدوري الانجليزي وبالتالي سيكون على الاتحاد الانجليزي اقناع ايدي هاو بترك مكانته في نيوكاسل التي يتمتع بمساندة كبيرة من ادارة نيوكاسل وجماهيره .