أكاديمية نادي جامعة حلوان تتألق في المباريات الودية

ياسر رشاد - القاهرة - في أجواء رياضية مفعمة بروح الأخوة والمنافسة الشريفة، ووفق رؤية مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس الادارة ورئيس الجامعة ، استضاف استاد نادي جامعة حلوان سلسلة من المباريات الودية بين أكاديميات النادي لكرة القدم ومركز شباب المعصرة. وقد شهدت المباريات منافسة قوية بين الفريقين في مختلف الفئات العمرية المختلفه.

في مواليد 2006-2007، حقق نادي جامعة حلوان الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 2-1، بينما فاز مركز شباب المعصرة في المباراة الثانية بنتيجة 3-1. وانتهت المباراة النهائية بالتعادل 1-1، مما يعكس التكافؤ بين الفريقين.

وفي مواليد 2008-2009، تبادل الفريقان الفوز، حيث فاز نادي جامعة حلوان في المباراة الأولى بنتيجة 1-0، وفاز مركز شباب المعصرة في المباراة الثانية بالنتيجة نفسها.

أما في مواليد 2010-2011، فقد تفوق نادي جامعة حلوان بفوزه في المباراتين على مركز شباب المعصرة.

وفي البراعم، فاز نادي جامعة حلوان في المباراة الأولى بنتيجة 2-1، لكنه خسر في المباراة الثانية بنتيجة 1-0.

وأكد الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي ان هذه المباريات الودية فرصة ممتازة لتطوير مهارات اللاعبين الشباب وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الأندية المحلية ، واستعدادا لتجهيز فرق النادي للمشاركة في الدوريات الرسمية في الموسم القادم تحت قيادة المدير الفني د. محمد حسانين.