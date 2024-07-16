أرسنال يدخل السباق لضم نجم وسط أسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الديلي تليجراف الأنجليزية ان نادي أرسنال الانجليزي يرغب في التعاقد مع لاعب وسط منتخب أسبانيا ونادي ريال سوسيداد الاسباني مايكل ميرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وقالت صحيفة الديلي تليجراف ان ارسنال كان مهتم بالتعاقد مع مايكل ميرينو قبل بطولة يورو 2024 لكنه الان بات يريد الدخول في مفاوضات رسمية مع ريال سوسيداد لضم الاعب الذي برز بشكل جيد خلال مشاركته مع منتخب اسبانيا على الرغم من قلة مشاركته خلال مباريات البطولة حيث كان يشارك دائما في الاجزاء الاخيرة من مباريات أسبانيا السبع في بطولة يورو 2024 لكن تظل مشاركته الاهم هي في مباراة الدور ربع النهائي عندما شارك في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف الفوز لمنتخب اسبانيا امام المانيا في الوقت الاضافي الثاني ليقود لاروخا الى الدور نصف النهائي .

واضافت صحيفة الديلي تليجراف : انه على الرغم من كون ميرنيو - 28 عاما - يعد اكبر قليلا من السن الذي اعتاد فيه الارسنال على التعاقد مع لاعبين في اخر ثلاث مواسم والذي يبلغ 24 عاما لكنه يعد صفقة ممتازة لارسنال حال اتمام التعاقد لانه لا يتبقى في تعاقده مع ريال سوسيداد الا عاما واحدا و بالتالي فسيكون مقابل التعاقد معه ضعيفا مقارنة بلاعبين اخرين كما يملك مايكل ميرينو خبرة اللعب في الدوري الانجليزي حيث سبق له اللعب من قبل موسما واحدا مع نيوكاسل موسم 2017 / 2018 قبل ان يعود مجددا الى الدوري الاسباني .

يذكر ان مايكل ميرينو لعب لريال سوسيداد خلال الست مواسم الاخيرة وكان معدل مشاركته في المباريات 30 مباراة في الدوري الاسباني وهو معدل ممتاز .