ماذا قدم جاريث ساوثجيت مع منتخب انجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب أنجلترا بأستقالته من تدريب منتخب الاسود الثلاثة في اعقاب خسارة المنتخب الانجليزي للمباراة النهائية لبطولة يورو 2024 امام منتخب اسبانيا وضياع امال المنتخب الانجليزي في الحصول على اللقب الاوربي للمرة الاولى .

وكان تعاقد جاريث ساوثجيت مع الاتحاد الانجليزي ينتهي بنهاية العام الحالي وبدأ العمل مع المنتخب الانجليزي منذ حوالي ثمان سنوات - ثالث اطول مدة يقضيها مدرب في تاريخ المنتخب الانجليزي - نجح خلالها في قيادة المنتخب الانجليزي في التأهل لاول مرة الى نهائي اليورو مرتين متتاليتين كما قاده الى المركز الثالث في بطولة كأس العالم في روسيا 2018 ولعب 102 مباراة حقق فيها 62 انتصارا .

وقالت صفحة الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي أكس في بيان مقتضب : ان جاريث ساوثجيت ترك منصبه كمدير فني للمنتخب الانجليزي بعد 8 سنوات قضاها في تدريب المنتخب الانجليزي .