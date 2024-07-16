رسالة جاريث ساوثجيت بعد استقالته من تدريب المنتخب الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تقدمه بأستقالته من تدريب منتخب أنجلترا بعث جاريث ساوثجيت برسالة مؤثرة الى الاتحاد الانجليزي لكرة القدم و جماهير الكرة الانجليزية يشكرهم فيها على مساندته خلال فترة عمله كمدير فني لمنتخب انجلترا منذ عام 2016 .

وقال جاريث ساوثجيت على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ( X ) : كرجل انجليزي فخور لقد كان شرف كبير ان امثل انجلترا لاعبا وايضا اتولى تدريب المنتخب الانجليزي والذي منحته كل ما استطيع لكنه وقت التغيير و المباراة النهائية على ملعب برلين كانت اخر مبارياتي مع منتخب انجلترا .

لقد دخلت الاتحاد الانجليزي كمدرب عام 2011 وكان هدفي هو تطوير كرة القدم الانجليزية ومنذ هذا الوقت ومنها ثمان سنوات كمدير فني للمنتخب الانجليزي تلقيت دعما كبيرا ورائعا من شخصيات رائعة وهم يستحقون كل الشكر من اعماق قلبي .

واضاف جاريث ساوثجيت : لم اكن لأحظى بمساعد افضل من ستيف هولاند فهو من اكثر المدربين الموهوبين في جيلة والمؤثرين ايضا كما اوجه شكري ايضا لكل الاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الانجليزي وارتدوا قميصه على مدار 102 مباراة وكانوا فخورين بهذا القميص وقدموا كل ما يملكوا من اجله . اوجه شكرى لكل الطاقم الفني والاداري للمنتخب الانجليزي و لكل من كان معنا خلال السنوات الماضية .

وتحدث جاريث ساوثجين عن بطولة يورو 2024 قائلا : لقد كان المنتخب الذي تم اختياره لتمثيل انجلترا في يورو 2024 ممتلئا بالشباب الموهوب و المتحمس لتحقيق افضل النتائج لانجلترا . انا فخور بهم جميعا واتمنى ان نقف خلفهم حتى يحققوا اللقب الذي نحلم به جميعا وان نقف خلف الاتحاد الانجليزي الذي يعمل بكل اخلاص وقوة من اجل الكرة الانجليزية ومنتخب انجلترا .