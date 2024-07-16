مختار يؤكد متابعة الحالة الصحية لبطلة الجمباز المصابة

ياسر رشاد - القاهرة - لازالت بطلة نادى سموحة ليلى الحبشى لاعبة الجمبا الايروبيك تتلقى العلاج عقب اصابتها التى تعرضت لها مؤخرا وتسببت فى حرمانها من المشاركة فى بطولة افريقيا

ومن جانبه قال اشرف مختار عضو مجلس ادارة نادى سموحة “ نتابع عن كثب الحالة الصحية للبطلة ليلى عمرو وهى بطلة مميزة فى جمباز الايروبيك وكان من المقرر ان تشترك فى البطولة الافريقية ولكن قدر الله وماشاء فعل”

وتابع عضو مجلس ادارة سموحة ان مجلس الادارة يقدم كل الدعم الفنى والنفسى لأبطاله خاصة الذين يتعرضون لكبوات خاصة بالاصابات حتى يعودوا الى مستواهم عقب التعافى متمنيا الشفاء العاجل لبطلة الجمباز

يذكر ان لاعبة سموحة ليلي عمرو الحبشي مواليد ٢٠١٠ بطلة الجمباز الايروبيك قد اصيبت بشرخ في الكاحل ادي الي فقدان فرصتها في تصفيات بطولة افريقيا ربنا يتم شفاءها