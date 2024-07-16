بيريز لمبابي: شكرا لما فعلته والأخير يرد

ياسر رشاد - القاهرة - وجه بيريز رئيس نادي ريال مدريد الشكر لـ كيليان مبابي لاعب الملكي الجديد على الجهود التي بذلها للإنضمام إلى صفوف المرينجي.

وأنتقل مبابي إلى صفوف ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان بعدما أنتهى عقده مع النادي الباريسي في الصيف الحالي.

قال بيريز في تصريحاته خلال حفل تقديم مبابي، أن النادي يعيش لحظة تاريخية، ويسعدنا تقديم مبابي لاعبا جديدا، مضيفا" احتفلنا بالخامسة عشر هنا، هذا النادي عالمي والأكثر شعبية في العالم، وجماهير الملكي متحدة.

وتابع: علينا أن نتبع قيمنا وأساطيرنا مثل دي ستيفانو، خينتو، كوبا، سانتاماريا، جميعهم هم من صنعوا ريال مدريد، ونحقق أحلام الملكي، مضيفا أن هذا هو ريال مدريد لا خيار سوى تحقيق الفوز دائما.

وواصل: مبابي هنا اليوم لكونه أراد ذلك، وأعلن أنه أنك لم ولن تنس الدعوة التي ارسلها لك زيدان للقدوم إلى فالديبيباس عام 2012.

من جانبه، أعرب مبابي عن سعادته الكبيرة للانتقال إلى ريال مدريد، الذي يعد أحد أفضل أندية العالم وأنه حقق حلمه.

وكانت فايزة لعماري والدة الفرنسي كيليان مبابي، دخلت في نوبة بكاء خلال تقديم نجلها لاعبا في ريال مدريد الإسباني.

