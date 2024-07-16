شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تحدد 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لانتخابات الاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

حددت اللجنة الأولمبية المصرية، 30 ديسمبر المقبل، كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة، وذلك بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت اف آم على موجات 93.7: واصل: انتخابات الاتحادات تقام بحد أقصى 30 ديسمبر، عقب انتهاء منافسات الدورة الأولمبية حيث يسمح بمدة 4 شهور سماح لفتح باب الترشح.

وتستعد المنتخبات المصرية للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام فى الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس بفرنسا.

وبدأت مصر تحقيق الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية عام 1928 بأمستردام بمشاركة المنتخبات المصرية، والتى شاركت بعدة ألعاب، منها رفع الأثقال، وعلى رأس هذا المنتخب اللاعب السيد نصير، والذى كان يبلغ من العمر 23 عاما.

وتعد هذه الدورة أول ظهور للسيد نصير ونجح في تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية برقم 355.5 برفع 100 ضغط و110 خطف و147.5 نتر، ليكون أول مصرى وأفريقى وعربى يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية.