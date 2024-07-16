شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألفا تقدموا للاختبارات.. سيتي كلوب ينتقى الموهوبين في كرة القدم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل عدد الذين تقدموا إلى اختبارات أكاديمية سيتي كلوب لكرة القدم إلى 16 ألفا و660 مشاركاً في عشرة فروع لسيتي كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال المرحلة الأولى لاختبارات الموسم الجديد.

صرح بذلك الكابتن محمد وهبة عضو مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب ورئيس قطاع كرة القدم، وأضاف بأن المرحلتين الثانية والثالثة للاختبارات تعنى باختيار الموهوبين من بين المتقدمين، حيث سيتم ضمهم إلى فرق أكاديمية سيتي كلوب تمهيداً للمشاركة في دوري الأكاديميات لصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم وإعدادهم بصورة علمية لتكوين قاعدة حقيقية للعبة في جميع المحافظات.



اختبارات سيتى كلوب



اختبارات سيتى كلوب



جمال حمزة



جانب من الاختبارات



نجوم سيتى كلوب



الاختبارات



-اختبارات سيتى كلوب

وكان مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام قد صدّق على الخطة الطموحة التي تقدم بها الكابتن محمد وهبة عضو المجلس ورئيس قطاع كرة القدم التي تهدف لبناء فرق سيتي كلوب من جميع الفروع وعلى مستوى المراحل السنية الناشئة تماشياً مع استراتيجية سيتي كلوب الهادفة إلى بناء قاعدة رياضية حقيقية تخدم المنتخبات الوطنية والمستوى الأول مستقبلاً.



أسامة عرابى



عبد الستار صبرى



الاختبارات



حسام حسن



-عبد الستار صبرى

وكان قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتي كلوب حدد يوم 28 يونيو الماضي موعداً لانطلاق اختبارات الموسم الجديد 24 -2025 في كل فروع سيتي كلوب بجميع أنحاء الجمهورية ، واستهدفت الاختبارات التي أقيمت تحت إشراف الكابتن محمد وهبة والكابتن علاء نبيل عضو اللجنة الفنية المراحل العمرية من مواليد 2007 وحتى مواليد 2017 تمهيدًا للمشاركة في المسابقات الرسمية على مستويي الجمهورية والمناطق بالإضافة إلى دوري البراعم والمهرجانات.

شارك في اختبار المتقدمين كل نجوم سيتي كلوب بقيادة الكباتن سيد معوض المدير الفني والنجوم الكبار غانم سلطان وأسامة عرابي وجمال حمزة وعبد الستار صبري ومحمد سعد وحسام حسن وأسامة عبد الكريم وعصام عبده وعمر خطاب، وامتدت الاختبارات إلى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أقيمت في عشرة فروع لسيتي كلوب هي فروع الشروق والعبور وبنها وطنطا وشبين الكوم وبني سويف والفيوم ودمنهور وكفر الشيخ والزقازيق، وذلك كقاعدة لخدمة المحافظات التي تقع بها الفروع والمحافظات القريبة منها.



ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى للاختبارات حتى 21 يوليو الحالي، فيما تقام المرحلة الثانية في الفترة من 26 حتى 28 يوليو الحالي قبل أن تقام المرحلة الأخيرة بسيتي كلوب فرع العبور في الفترة من 2 حتى 4 أغسطس المقبل.