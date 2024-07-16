اخبار الرياضه

شعلة الأولمبياد تاريخ من التطور.. طافت العواصم ونقلت حضارة اليونانيين."صور"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/26
  • 2/26
  • 3/26
  • 4/26
  • 5/26
  • 6/26
  • 7/26
  • 8/26
  • 9/26
  • 10/26
  • 11/26
  • 12/26
  • 13/26
  • 14/26
  • 15/26
  • 16/26
  • 17/26
  • 18/26
  • 19/26
  • 20/26
  • 21/26
  • 22/26
  • 23/26
  • 24/26
  • 25/26
  • 26/26

شكرا لقرائتكم خبر عن شعلة الأولمبياد تاريخ من التطور.. طافت العواصم ونقلت حضارة اليونانيين."صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 01:59 م

ارتبط انطلاق دورة الألعاب الأولمبية ارتباطاً وثيقاً بشعلة النار التي يتم إشعالها في  المراسيم الرئيسية، حيث ترمز الشعلة إلى انتقال مبادئ وقيم فكرة الأولمبياد من اليونانيين القدماء إلى العالم الحديث.

ويتغيّر تصميم الشعلة المستخدمة في التتابع حتى افتتاح الألعاب في كل دورة، فقد تصمّم لتمثّل نموذجاً كلاسيكياً أو لتمثيل مظهراً محلياً للدولة المضيفة، صممت بعض المشاعل كما في ألبرتفيل عام 1992 وتورين عام 2006 بواسطة مصممين مشهورين.

بدأ إدراج فكرة الشعلة الأولمبية كأحد الفقرات الرئيسية في مراسم افتتاح أولمبياد برلين عام 1936، ويتم عادة حمل الشعلة من أوليمبيا في اليونان ويستغرق حملها ونقلها إلى المدينة المضيفة أسابيع أو أشهر ويتناوب على نقلها شخصيات رياضية مشهورة وبعد أن يقوم الرياضي الأخير بإشعال الشعلة الرئيسية في ملعب الافتتاح يقوم رئيس أو زعيم الدولة المضيفة ببدأ الألعاب الأولمبية بصورة رسمية.

في مايو 1934، أعطت اللجنة الأولمبية الدولية موافقتها على فكرة نقل الشعلة من اليونان إلى برلين، اقترح الفكرة كارل ديم، الأمين العام للجنة المنظمة للنسخة الـ11 من الألعاب الأولمبية، مرت الشعلة عبر عواصم البلدان التي تمت زيارته، وفي 20 يوليو 1936 في أولمبيا، كانت الشعلة الأولمبية الأولى في حملة التتابع عبارة عن مرآة تمتص أشعة الشمس التي استخدمت في ايقاد الشعلة.

أقيمت الاحتفالات ترحيبًا بالشعلة التي كانت في طريقها إلى برلين واحتفت بها المدن المضيفة لحملة التتابع، في أثينا، على سبيل المثال، أقيم احتفال حضره الملك في ملعب باناثينيك الذي استضاف فعاليات النسخة الأولى من الألعاب الحديثة في 1896.

في بودابست، أقيمت الاحتفالات في ساحة الأبطال أمام قبر الجندي المجهول، ووصلت رحلة التتابع إلى برلين في 1 أغسطس 1936، قبل دخول الملعب وإضاءة حفل الافتتاح، استُخدمت الشعلة لإيقاد مرجل مشتعل طوال دورة الألعاب في لوستجارتن وسط المدينة.

في 2 أغسطس، أوقدت شعلة من شعلة الملعب الأولمبي. وصلت إلى كيل في اليوم التالي بعد رحلة تتابع على طول 347 كم بمشاركة 347 متطوع لحملها، أوقدت على متن قارب في خليج المدينة، حيث أقيمت فعاليات القوارب الشراعية.

في 7 أغسطس، أوقدت شعلة أخرى من المرجل في الملعب الأولمبي وتم نقلها إلى جروناو، حيث أقيمت منافسات التجديف والقوارب الشراعية، ركضت مجموعة من 191 متسابق وحامل شعلة واثنين من المعاونين لمسافة 37 كم.

 

شعلة أولمبياد أتلانتا 1996
شعلة أولمبياد أتلانتا 1996

 

شعلة أولمبياد أثينا 2004
شعلة أولمبياد أثينا 2004

 

شعلة أولمبياد إنسبروك 2976
شعلة أولمبياد إنسبروك 2976

 

شعلة اولمبياد برلين
شعلة اولمبياد برلين

 

شعلة أولمبياد بكين 2008
شعلة أولمبياد بكين 2008

 

شعلة أولمبياد روما 1960
شعلة أولمبياد روما 1960

 

شعلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016
شعلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

 

شعلة أولمبياد سراييفو 1984
شعلة أولمبياد سراييفو 1984

 

شعلة أولمبياد سوتشي 2014
شعلة أولمبياد سوتشي 2014

 

شعلة أولمبياد سولت ليك 2002
شعلة أولمبياد سولت ليك 2002

 

شعلة أولمبياد سيدني 2000
شعلة أولمبياد سيدني 2000

 

شعلة أولمبياد سيؤول 1988
شعلة أولمبياد سيؤول 1988

 

شعلة أولمبياد طوكيو 1964
شعلة أولمبياد طوكيو 1964

 

شعلة أولمبياد كالغاري 1988
شعلة أولمبياد كالغاري 1988

 

شعلة أولمبياد لندن 1948
شعلة أولمبياد لندن 1948

 

شعلة أولمبياد لندن 2012
شعلة أولمبياد لندن 2012

 

شعلة أولمبياد لوس أنجلوس 1994
شعلة أولمبياد لوس أنجلوس 1994

 

شعلة أولمبياد ليك بلاسيد 1980
شعلة أولمبياد ليك بلاسيد 1980

 

شعلة أولمبياد مكسيكو 1968
شعلة أولمبياد مكسيكو 1968

 

شعلة أولمبياد ملبورن 1956
شعلة أولمبياد ملبورن 1956

 

شعلة أولمبياد موسكو 1980
شعلة أولمبياد موسكو 1980

 

شعلة أولمبياد مونتريال 1976
شعلة أولمبياد مونتريال 1976

 

شعلة أولمبياد ميونيخ 1972
شعلة أولمبياد ميونيخ 1972

 

شعلة أولمبياد ناغانو 1998
شعلة أولمبياد ناغانو 1998

 

شعلة تورين
شعلة تورين

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements