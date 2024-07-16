شكرا لقرائتكم خبر عن شعلة الأولمبياد تاريخ من التطور.. طافت العواصم ونقلت حضارة اليونانيين."صور" والان مع تفاصيل الخبر

ارتبط انطلاق دورة الألعاب الأولمبية ارتباطاً وثيقاً بشعلة النار التي يتم إشعالها في المراسيم الرئيسية، حيث ترمز الشعلة إلى انتقال مبادئ وقيم فكرة الأولمبياد من اليونانيين القدماء إلى العالم الحديث.

ويتغيّر تصميم الشعلة المستخدمة في التتابع حتى افتتاح الألعاب في كل دورة، فقد تصمّم لتمثّل نموذجاً كلاسيكياً أو لتمثيل مظهراً محلياً للدولة المضيفة، صممت بعض المشاعل كما في ألبرتفيل عام 1992 وتورين عام 2006 بواسطة مصممين مشهورين.

بدأ إدراج فكرة الشعلة الأولمبية كأحد الفقرات الرئيسية في مراسم افتتاح أولمبياد برلين عام 1936، ويتم عادة حمل الشعلة من أوليمبيا في اليونان ويستغرق حملها ونقلها إلى المدينة المضيفة أسابيع أو أشهر ويتناوب على نقلها شخصيات رياضية مشهورة وبعد أن يقوم الرياضي الأخير بإشعال الشعلة الرئيسية في ملعب الافتتاح يقوم رئيس أو زعيم الدولة المضيفة ببدأ الألعاب الأولمبية بصورة رسمية.

في مايو 1934، أعطت اللجنة الأولمبية الدولية موافقتها على فكرة نقل الشعلة من اليونان إلى برلين، اقترح الفكرة كارل ديم، الأمين العام للجنة المنظمة للنسخة الـ11 من الألعاب الأولمبية، مرت الشعلة عبر عواصم البلدان التي تمت زيارته، وفي 20 يوليو 1936 في أولمبيا، كانت الشعلة الأولمبية الأولى في حملة التتابع عبارة عن مرآة تمتص أشعة الشمس التي استخدمت في ايقاد الشعلة.

أقيمت الاحتفالات ترحيبًا بالشعلة التي كانت في طريقها إلى برلين واحتفت بها المدن المضيفة لحملة التتابع، في أثينا، على سبيل المثال، أقيم احتفال حضره الملك في ملعب باناثينيك الذي استضاف فعاليات النسخة الأولى من الألعاب الحديثة في 1896.

في بودابست، أقيمت الاحتفالات في ساحة الأبطال أمام قبر الجندي المجهول، ووصلت رحلة التتابع إلى برلين في 1 أغسطس 1936، قبل دخول الملعب وإضاءة حفل الافتتاح، استُخدمت الشعلة لإيقاد مرجل مشتعل طوال دورة الألعاب في لوستجارتن وسط المدينة.

في 2 أغسطس، أوقدت شعلة من شعلة الملعب الأولمبي. وصلت إلى كيل في اليوم التالي بعد رحلة تتابع على طول 347 كم بمشاركة 347 متطوع لحملها، أوقدت على متن قارب في خليج المدينة، حيث أقيمت فعاليات القوارب الشراعية.

في 7 أغسطس، أوقدت شعلة أخرى من المرجل في الملعب الأولمبي وتم نقلها إلى جروناو، حيث أقيمت منافسات التجديف والقوارب الشراعية، ركضت مجموعة من 191 متسابق وحامل شعلة واثنين من المعاونين لمسافة 37 كم.



شعلة أولمبياد أتلانتا 1996



شعلة أولمبياد أثينا 2004



شعلة أولمبياد إنسبروك 2976



شعلة اولمبياد برلين



شعلة أولمبياد بكين 2008



شعلة أولمبياد روما 1960



شعلة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016



شعلة أولمبياد سراييفو 1984



شعلة أولمبياد سوتشي 2014



شعلة أولمبياد سولت ليك 2002



شعلة أولمبياد سيدني 2000



شعلة أولمبياد سيؤول 1988



شعلة أولمبياد طوكيو 1964



شعلة أولمبياد كالغاري 1988



شعلة أولمبياد لندن 1948



شعلة أولمبياد لندن 2012



شعلة أولمبياد لوس أنجلوس 1994



شعلة أولمبياد ليك بلاسيد 1980



شعلة أولمبياد مكسيكو 1968



شعلة أولمبياد ملبورن 1956



شعلة أولمبياد موسكو 1980



شعلة أولمبياد مونتريال 1976



شعلة أولمبياد ميونيخ 1972



شعلة أولمبياد ناغانو 1998