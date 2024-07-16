شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يقترب من العودة لقائمة الزمالك أمام بروكسى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من العودة لقائمة الفريق في مباراة بروكسي بكأس مصر بعد الابتعاد عن المشاركة بالمباريات طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة على مستوى الكاحل خلال فترة تواجده بمعسكر المنتخب الوطنى ومنذ ذلك الوقت يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى،من أجل التعافى والعودة سريعا إلى الملاعب.

فى سياق مختلف يجهز مسئولو نادى الزمالك قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق وتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيداً للتعاقد معهم رسمياً، فى ظل اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد بعد سداد جزء من مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وتضم قائمة المرشحين عدداً من اللاعبين، على رأسهم أحمد رمضان، وأحمد ياسر ريان لاعبا سيراميكا، ومحمود ممدوح لاعب حرس الحدود، بالإضافة إلى لاعبين أفارقة بالدورى المصرى فى مركز الظهير الأيسر للاختيار بينهم.

ومن المقرر أن يخطر جوميز مسئولي الزمالك بالأسماء التى يرغب فى انضمامها للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بروكسى فى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر فى اللقاء الذى يقام بعد غدٍ، الخميس، حيث كان من المقرر أن تقام المباراة مايو الماضى، إلا أنه تم تأجيلها.