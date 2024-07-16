شكرا لقرائتكم خبر عن شارة سوداء ولافتات وجائزة الأفضل.. أحمد رفعت الغائب الحاضر فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الملاعب المصرية على مدار المباريات الماضية، مسابقة في الوفاء للنجم الراحل أحمد رفعت فقيد الكرة المصرية ونادى مودرن سبورت، حيث ارتدى لاعبو الفرق الشارة السوداء حزناً على زميلهم، كما رفعت الجماهير لافتات تنعي النجم الراحل، وكذلك توجه حسين الشحات لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الماضية أمام بيراميدز، ليلتقط صورة مع "بانر" يحمل صورة أحمد رفعت.



مودرن سبورت



جماهير الاهلى 2



جماهير الزمالك 2



جماهير الزمالك



حسين الشحات



سيراميكا



لاعبو المقاولون



لاعبو بيراميدز

ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجرالسبت قبل الماضي، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.