شكرا لقرائتكم خبر عن حب المصري شغف لا ينتهي.. جماهير بورسعيد تؤازر النسور الخضر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

حالة من السعادة دبت في أنحاء بورسعيد، حيث تجمع عشاق النادي المصري لمساندة اللاعبين وتحفيزهم على هامش معسكرهم القصير الذي أقيم بمدينة بورسعيد استعداداً لاستكمال مباريات الدوري.

وتزينت شوارع المدينة الباسلة بالأعلام الخضراء واللافتات التي تحمل اسم النادى المصري، وواصلت الجماهير التوافد على معسكر تدريب الفريق والأتوبيس الخاص بهم لتحفيزهم.



جماهير المصري تتابع مران الفريق من خلف الأسوار



جماهير المصري أمام مقر النادي الاجتماعي



جماهير المصري تحفز اللاعبين خلال التدريبات



جماهير المصري تحمل لافتات الفريق



جماهير المصري



جماهير المصري ترفع شارات النسور الخضر



جماهير النادي المصري

ويستعد النادي المصري بقيادة مدربه علي ماهر لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.