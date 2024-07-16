شكرا لقرائتكم خبر عن العالم علمين ..انطلاق بطولة الجودو 24 أغسطس بالمهرجان الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

ينظم اتحاد الجودو برئاسة مرزوق على، بطولة رياضية تقام منافساتها خلال مهرجان العلمين الذى يقام فى الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل.

وتقام البطولة العربية للجودو، ضمن المهرجان الرياضى في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس المقبل، للفئات العمرية البراعم والشباب والناشئين .

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الجودو تفاصيل البطولة خلال اليومين المقبلين وكذلك عدد الدول المشاركة و عدد اللاعبين واللاعبات ، واقام اتحاد الجودو البطولة العربية خلال النسخة الأولى من المهرجان والتى أقيمت العام الماضى بمشاركة عدد كبير من الدول ونجحت نجاحاً منقطع النظير.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.