شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار قيمة جوائز الاسكواش في 2024 ونور الشربيني وعلى فرج الأعلى أجراً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة المحترفين للاسكواش (PSA) عن تقديم مبلغ قياسي إجمالي قدره 10 ملايين 586 ألف دولار، جوائز للاعبين خلال الموسم الماضي 2023-2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.3٪ عن الموسم السابق.

تعد هذه أكبر زيادة من موسم إلى آخر منذ اندماج اتحاد الاسكواش لإقامة مسابقات الرجال والسيدات في عام 2015.

وكان موسم 2023-2024 هو الأكبر على الإطلاق من حيث البطولات المعتمدة أيضًا، حيث تم لعب 1004 بطولة عبر رابطة المحترفين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.0٪ عن الموسم السابق.

بلغت قيمة جوائز بطولات السيدات 4 ملايين و838 ألف دولار، في حين بلغ مجموع جوائز بطولات الرجال 5 ملايين و748 ألف دولار.

وكان اللاعب الأعلى أجراً في منافسات الرجال هو المصنف الأول عالمياً علي فرج، الذي فاز بمبلغ قياسي قدره 3 ملايين دولار، مسجلاً بذلك المرة الثالثة على التوالي التي يصبح فيها صاحب أعلى أجر بين الرجال.

وحصلت المصنفة الأولى عالمياً نور الشربيني على 3 ملايين دولار وهو مبلغ قياسي في بطولات السيدات.

أقيمت 600 بطولة للرجال خلال موسم 2023-2024، بينما تمت الموافقة على 404 بطولة للسيدات، ونظمت 74 دولة بطولات للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث استضافت ناميبيا بطولة لأول مرة.



من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ PSA أليكس جو: "كان موسم 2023-2024 موسمًا مهمًا وناجحًا بشكل لا يصدق للاسكواش الاحترافي".



"أضاف: لقد شهدنا أرقامًا قياسية في إجمالي جوائز اللاعبين والبطولات المعتمدة خلال الموسم الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير خلال المواسم القادمة، بما يتماشى مع إطارنا الاستراتيجي، حيث نهدف إلى زيادة إمكانات الكسب وفرص اللعب للاعبينا.



واختتم: "كل هذا يأتي على خلفية الأخبار التاريخية التي تم الإعلان عنها في أكتوبر والتي تفيد بأن رياضة الاسكواش سوف تظهر لأول مرة في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 28 بعد أربع سنوات، هذا وقت مهم لهذه الرياضة، ونحن ملتزمون بمواصلة هذا الزخم ورفع مكانة الاسكواش على الساحة الرياضية العالمية."