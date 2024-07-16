شكرا لقرائتكم خبر عن آية هشام بطلة الكاراتيه: تكريم الرئيس حافز لنكون الأفضل دائما والان مع تفاصيل الخبر

أبدت اللاعبة آية هشام بطلة منتخب الكاراتيه سعادتها بعد تكريمها ضمن أبطال دورة الألعاب الأفريقية ، أصحاب الميداليات الذهبية، موجهة الشكر الى فخامة الرئيس السيسى على هذا التكريم.

وقالت آية هشام، أن تكريم الرئيس شرف كبير ودعم لنا ولكل الأبطال، لذلك نشكره على اهتمامه بالرياضة في مصر، خاصة وأن هذا التكريم يٌعد حافزاً كبيراً لنكون فى أفضل المراكز دائما.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 268 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بأكرا فى غانا 2024، فى لعبات رفع الأثقال والسباحة والقوى البدنية والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة والتايكوندو والشطرنج والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد والجودو.

ومن بين المكرمين احمد عاشور وسارة سمير وفريدة عثمان ومؤمن ربيع وآية هشام إسماعيل وعمر محمد عصر ومعتز بالله عطا وياسر سمير إبراهيم وميار شريف ومصطفي الجمل وبلال مسعود وعبد الرحمن السيد.