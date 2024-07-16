شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: وصيف الدوري يشارك في السوبر الرباعى بالإمارات بدلًا من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد مراد و حاتم رضا الثلاثاء، 16 يوليو 2024 02:52 م

قرر اتحاد الكرة ، ترشيح بطل ووصيف مسابقة الدورى المصري " نايل " 2023 - 2024 للمشاركة في بطولة السوبر الرباعى بجانب بطل كأس الرابطة في حالة تأخر إقامة مباراة نهائي كأس مصر موسم 2023-2024 لتحديد بطل الكأس.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع. وقرر اتحاد الكرة ترشيح بطل الدورى والوصيف وفقا لترتيب الدورى في حالة تأخر تحديد بطل الكأس.

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