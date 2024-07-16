كولر يتراجع عن رحيل الثنائي الأجنبي.. والأهلي يكشف تفاصيل العروض

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى عن تراجع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قراره السابق بالموافقة على رحيل المغربي رضا سليم والجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائي الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " كولر سبق ووافق على رحيل رضا سليم وبيرسي تاو إلا أنه عاد وطلب من إدارة الأهلي الإبقاء على الثنائي ".

وقال محمد الليثى ، أن سبب تراجع كولر في قراره هو الخوف من عدم ضم لاعبين بنفس قيمة وكفاءة رضا وتاو خاصة وأن المدير الفني نما إلى علمه أن إدارة النادي لم تنجح حتى الأن في ضم أي صفقة جديدة بإستثناء يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري ، كما أن إدارة الأهلي _ وهذا هو الأهم_ رصدت مبالغ قليلة لإبرام صفقات جديدة الأمر الذي يهدد طموح المدرب السويسري بضم لاعبين على مستوى عال من الكفاءة حال رحيل تاو ورضا سليم.

وشدد محمد الليثى على أن كولر أخطر الأهلي بأنه يرغب في بقاء اللاعب الجنوب أفريقي واللاعب المغربي وحال وصول عرض مُغر من أي نادً خارجي فلابد من ضم البديل الكُفء قبل رحيل الثنائي.

وتابع محمد الليثى : إدارة النادي بدأت تستجيب لطلب كولر وتُبقي على الثنائي خاصة وأن المبالغ المعروض للتعاقد معهما ضئيلة للغاية ، فاللاعب المغربي تلقى عروض من الرجاء والوداد بإستعارته لمدة موسم مقابل 400 ألف دولار كما تلقى بيرسي تاو عروض سعودية وجنوب أفريقية بمبلغ لا يزيد عن مليون دولار لشراؤه نهائياً.