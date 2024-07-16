الأهلي يدرس الانسحاب من صفقة جوناثان.. ومحاولة أخيرة بسبب إصرار كولر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى طلب نادي زيورخ السويسري الحصول على 5 مليون دولار للاستغناء عن خدمات الكونغولى جوناثان أوكيتا مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " نال اللاعب الكونغولي قناعة مسئولو الأهلي ومدرب الفريق مارسيل كولر، لذا بدأ مسئولو القلعة الحمراء رحلة التفاوض مع اللاعب الكونغولي وناديه السويسري ".

قال محمد الليثى أن النادي فؤجئ بمُغالاة نادي زيورخ بطلباته المالية للأستغناء عن لاعبه الكونغولي ويحاول الأهلي تخفيض قيمة الصفقة إلى مليوني و500 ألف دولار أو 3 مليون دولار كحد أقصى لكن النادي السويسري مُتمسك بالحصول على مبلغ كبير لا يقل كثيراً عن 5 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب ".

شدد محمد الليثى أن مُغالاة زيورخ في طلباته المالية جعلت الأهلي يُفكر في الإنسحاب من الصفقة ، لكن النادي لم يغلق الباب في ظل قناعة وإصرار كولر على ضم اللاعب الكونغولي الذي يلعب فى مركز الجناح الأيسر المهاجم كما يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن المهاجم ولعب كمهاجم صريح ومهاجم متأخر.