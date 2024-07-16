نجم الدوري اليوناني مطلوب في الخليج

ياسر رشاد - القاهرة - يتحرك نادي الخليج السعودي للتعاقد مع صفقة يونانية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل.

أشارت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الخليج يقترب من التعاقد مع لاعب يوناني من أجل تدعيم صفوف الفريق السعودي في الموسم الكروي المقبل.

وتابعت أن الخليج يستهدف اليوناني كوستاس فورتونيس لاعب نادي أولمبياكوس إلى لجنة برنامج الاستقطاب من أجل إنهاء ملف التعاقد مع اللاعب.

وواصلت أن إدارة نادي الخليج برئاسة علاء الهمل، تترقب رد البرنامج من أجل إنهاء التعاقد مع اللاعب ذلك بعدما أقنع جورجوس دونيس مدرب الخليج، مواطنه بالموافقة على الانضمام للفريق السعودي.

ويعتبر فورتونيس صاحب الـ 31 عاما، أحد أبرز النجوم في الدوري اليوناني، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين 2016 و2019، وسبق له أن مثل منتخب بلاده في 56 مباراة.

وأختتم فريق الخليج المحترف في صفوفه محمد شريف، الموسم الماضي من دوري روشن في المرتبة الحادية عشرة ، ليواصل الاستمرار داخل الدوري السعودي للمحترفين، للموسم الثاني تواليا بعد صعوده.

