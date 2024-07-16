مبابي: حققت حلمي بالانتقال لـ ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد عن سعادته الكبيرة بإنضمامه لنادي أحلامه الملكي مضيفا أنه شعور رائع التواجد هنا.

وأضاف مبابي في حفل تقديمه كلاعب لـ ريال مدريد: هذا شعور رائع التواجد هنا، وأمضيت ليلة رائعة لا حصر لها وكنت أحلم بذلك، أنا سعيد لتحقيق هذا.

وواصل نجم ريال مدريد: أريد أن أوجه الشكر للرئيس على ثقته الكبيرة بي، لقد مررنا بالكثير لكن في النهاية حققنا ذلك، وهذا ما جعلني هنا الأن.

وتابع: أريد أن أوجه الشكر للجميع الذين جعلوني هنا، أنا سعيد الأن واستطيع رؤية أمي تبكي من سعادتها، جميعنا نرى الحلم يتحول إلى حقيقة اليوم.

وأنتقل مبابي إلى صفوف ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان بعدما أنتهى عقده مع النادي الباريسي في الصيف الحالي.

ورحب بيريز في تصريحاته خلال حفل تقديم مبابي باللاعب الفرنسي، أن النادي يعيش لحظة تاريخية، ويسعدنا تقديم مبابي لاعبا جديدا، مضيفا" احتفلنا بالخامسة عشر هنا، هذا النادي عالمي والأكثر شعبية في العالم، وجماهير الملكي متحدة.

وتابع: علينا أن نتبع قيمنا وأساطيرنا مثل دي ستيفانو، خينتو، كوبا، سانتاماريا، جميعهم هم من صنعوا ريال مدريد، ونحقق أحلام الملكي، مضيفا أن هذا هو ريال مدريد لا خيار سوى تحقيق الفوز دائما.

