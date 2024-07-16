نائب رئيس سموحة يتابع الأجهزة الفنية الجديدة في تدريباتها

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الاجهزة الفنية الجديدة بنادى سموحة مهامها بالانتظام فى التدريبات الجديدة استعدادا للموسم الصيفى الجديد.

وتابع الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس مجلس الإدارة تدريبات الفرق المختلفة والاستماع للاعبين للتأكد من مدى توافق الاجهزة الفنية المعينة مؤخرا حيث تابع تدريبات الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي.

فى الوقت نفسه تابع نائب رئيس مجلس الادارة التدريب الأول للفريق الأول لكرة اليد بالنادي استعدادًا للموسم القادم

وجاء ذلك بحضور "أشرف مختار" ، والدكتورة "ماهينور سامح" أعضاء مجلس الإدارة ، واللواء "ذكي حجازي" مدير النشاط الرياضي ، والكابتن "أحمد جمعة" المدير الفني للفريق .، والعميد دكتور "وليد منير صالح" رئيس جهاز اليد ، والكابتن "حسين ذكي" المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد .