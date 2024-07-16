المقاولون العرب ينظم البطولة التنشيطية الداخلية لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم نادي المقاولون العرب البطولة التنشيطية الداخلية 3/3 بدون رسوم لفريق 14 سنة بنات مواليد 2011 وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/17 في تمام الساعة السادسة مساءً وتتنافس في البطولة 6 فرق وسوف يطبق فيها كل أحكام وقوانين بطولات 3/3 وذلك لاختيار فريقين يتأهلون لتمثيل النادي في بطولات 3/3 الرسمية المنظمة من منطقة القاهرة لكرة السلة، ويقود الفرق المدرب كابتن/أيمن عبد الرؤوف، و رئيس الجهاز خالد حسين.

وكان قد استضاف نادي المقاولون العرب الرياضي بمجمع صالات المهندس حسين عثمان اختبارات الاتحاد المصري لكرة اليد، شملت هذه الاختبارات فئات بنين مواليد 2013 و2014 و2015، وفئات بنات مواليد 2012 و2013 و2014 و2015.

وقد أظهر اللاعبون أداءً مميزًا على المستوى المهاري والفني خلال الاختبارات.

وقد اجتاز اللاعبين الاختبارات الثلاث بكل نجاح في المستويات البرنزى والفضى والذهبى.