مانشستر سيتي يصدم النصر ويرفض بيع نجم الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - رفضت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي العرض المقدم من نادي النصر السعودي للحصول على خدمات الحارس البرازيلي إيدرسون ضمن خطة دعم صفوف العالمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد موقع «The Athletic» البريطاني في تقرير له اليوم أن قيمته العرض الذي رفعته إدارة النصر لنظيرتها في السيتي تبلغ 25 مليون جنيه استرليني، إلا أن السماوي طالب بزيادة القيمة للموافقة على بيع اللاعب.

وكان إيدرسون قد أبدى موافقته على خوض التجربة في الدوري السعودي للمحترفين، ويتبقى فقط توصل النصر لاتفاق مع السيتي حول تفاصيل الصفقة وقيمها.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن استعداد نادي النصر لرفع قيمة عرضه للسيتي لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، على أن يتم تقديم عرض جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.