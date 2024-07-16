أتلتيكو مدريد يستهدف ضم نجم الأرجنتين مع اقتراب رحيل موراتا

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي أتلتيكو مدريد لضم مهاجم جديد إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية مع اقتراب رحيل مهاجمه الدولي الأسباني ألفارو موراتا إلى نادي ايه سي ميلان الإيطالي.

وطبقا للصحف الإسبانية فأن مهاجم نادي مانشيستر سيتي الانجليزي ومنتخب الارجنتين جوليان الفاريز يعد هو الهدف الاول للمدير الفني الارجنتيني لفريق اتلتيكو مدريد دييجو سيميوني الذي يعد الاعب احد اهم المهاجمين حاليا في الارجنتين .

وقالت صحيفة اس الاسبانية ان نادي اتلتيكو مدريد بدأ بالفعل في الدخول في مفاوضات مع جوليان الفار يز الذي يرغب في الرحيل عن مانشيستر سيتي لعدم مشاركته بشكل مستمر مع الستيزنز في المباريات ويريد الانتقال لنادي اخر يمنحه الثقة كمهاجم اول وبالفعل يدرس الانتقال الى اتلتيكو مدريد بعد التواصل من خلال المدير الفني دييجو سيميوني .

وكشفت اس عن وجود منافسة من نادي ريال مدريد في حالة رغبة جوليان الفاريز في الانتقال بعيدا عن مانشيستر الا ان الصحيفة الاسبانية اكدت انه في حالة موافقة مانشيستر سيتي على رحيل المهاجم الارجنتيني فأن الاقرب هو انتقاله الى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعتبر النادي الوحيد القادر على تحمل راتبه الكبير في مانشيستر سيتي .

واضافت اس ان اتلتيكو مدريد يضع مهاجم جيرونا ارتيم دوفبيك ايضا ضمن اهتمامته وان النادي يدرس حاليا سداد الشرط الجزائي الموجود في تعاقده مع جيرونا وقدره 40 مليون يورو .