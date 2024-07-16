كيليان مبابي: هذا اليوم تاريخي لي ولعائلتي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، أنه فخور بالإنضمام إلى للملكي ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كلاعب جديد للملكي.

قال كيليان مبابي: إنه لشرف وامتياز أن أكون لاعبًا في نادي ريال مدريد، هذا اليوم تاريخي بالنسبة لي ولعائلتي وأصدقائي.

وتابع مبابي نجم ريال مدريد: كنت أتوقع أن أعيش مثل هذا اليوم العظيم، لكنه كان أفضل بكثير مما توقعت، شكرًا للنادي و كل جماهير مدريد.

ورحب بيريز في تصريحاته خلال حفل تقديم مبابي باللاعب الفرنسي، أن النادي يعيش لحظة تاريخية، ويسعدنا تقديم مبابي لاعبا جديدا، مضيفا" احتفلنا بالخامسة عشر هنا، هذا النادي عالمي والأكثر شعبية في العالم، وجماهير الملكي متحدة.

وتابع: علينا أن نتبع قيمنا وأساطيرنا مثل دي ستيفانو، خينتو، كوبا، سانتاماريا، جميعهم هم من صنعوا ريال مدريد، ونحقق أحلام الملكي، مضيفا أن هذا هو ريال مدريد لا خيار سوى تحقيق الفوز دائما.

وواصل: مبابي هنا اليوم لكونه أراد ذلك، وأعلن أنه أنك لم ولن تنس الدعوة التي ارسلها لك زيدان للقدوم إلى فالديبيباس عام 2012.

وحرص مواطنه زين الدين زيدان نجم ريال مدريد الأسبق حضور حفل تقديم كيليان مبابي كلاعب جديد في صفوف الملكي.

من جانبه، أعرب مبابي عن سعادته الكبيرة للانتقال إلى ريال مدريد، الذي يعد أحد أفضل أندية العالم.

وكانت فايزة لعماري والدة الفرنسي كيليان مبابي، دخلت في نوبة بكاء خلال تقديم نجلها لاعبا في ريال مدريد الإسباني.

