إدريس: هذه رسائل الرئيس السيسي للاعبين.. وإستبعاد شهد بعد تقرير الحكم

ياسر رشاد - القاهرة - صرح ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن من أهم رسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس للاعبين هو الإهتمام بالسلوك الرياضى بعيدا عن المنافسة فى المباريات.

وأوضح ياسر إدريس خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " البعثة المصرية تضم 148 لاعب عقب استبعاد شهد سعيد من الدرجات وجاء ذلك القرار عقب الاستناد على تقرير حكم بحدوث دفع لزميلتها عمدا وقرار الإيقاف المحلى وهذه اللائحة مستنده من لائحة الاتحاد الدولى لذلك اتخذت قرار الاستبعاد حيث قبل ذلك لم أكن أعلم شى وشاهدت الفيديو مثل الآخرين ".

وأشار ياسر إدريس " المنافسات فى البطولات العالمية تختلف عن المنافسات فى الأولمبياد بسبب التخصيص حيث هناك بعض المنافسات لا تتواجد فى الأولمبياد مثال رياضة السباحة 50 متر الحره وليس الفراشة وهذا يطبق على جميع الألعاب حيث فريدة عثمان تأخرت عن المشاركة فى الأولمبياد على 2 من المئه فقط رغم المنافسة على ميداليات عالمية ".

وتابع ياسر إدريس " إنتخابات الاتحادات لابد تقام بحد أقصى 30 / 12 عقب انتهاء منافسات الدورة الأولمبية حيث يسمح بمدة 4 شهور سماح لفتح باب الترشح ".

وأضاف ياسر إدريس " سارة سمير بطلة رفع الأثقال وأحمد الجنيدي نجم الخماسي الحديث سوف يحملون علم مصر فى افتتاح الدورة الاولمبية المقبلة عقب اعتذار محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى عن المشاركة فى الاولمبياد مع المنتخب الاولمبى ".

وأختتم ياسر إدريس حديثة قائلا " أتوقع حصد المنتخب الاولمبى المصرى لكرة القدم ميدالية بسبب الاستعداد الجيد وأفكر فى سحب التليفونات من اللاعبين بسبب ضغط السوشيل ميديا ".