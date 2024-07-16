نادي جامعة حلوان يفتتح أكاديمية لتعليم الكاراتيه

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار سياسات مجلس ادارة النادي برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي ، أعلن نادي جامعة حلوان عن افتتاح أكاديمية متخصصة لتعليم رياضة الكاراتيه للأطفال، تهدف إلى تنمية المهارات البدنية والذهنية للناشئين.

تسعى الأكاديمية لتقديم برنامج شامل يتجاوز تعليم حركات الكاراتيه التقليدية، ليشمل بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال.

تستقبل الأكاديمية الأطفال من سن 4 سنوات فما فوق، وتوفر تدريبات مرتين أسبوعياً أيام الأحد والأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً. يركز البرنامج على تعليم الانضباط والتركيز، إضافة إلى تحسين اللياقة البدنية للمشاركين.

وصرح د. أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي ان إدارة النادي حددت رسوم الاشتراك الشهري بـ 200 جنيه لأعضاء النادي و250 جنيهاً لغير الأعضاء. يشرف على الأكاديمية طاقم متخصص بقيادة المدير الفني الكابتن وليد محمد، والمسؤولة الإدارية الأستاذة مي رضا.