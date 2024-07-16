كولر يحسم مصير الشناوي في الأهلي بعد جلسة مع الخطيب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد الليثى منح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إدارة النادي حرية اتخاذ القرار بشأن محمد الشناوي حارس الفريق، مؤكداً إنه يرغب في بقاء الحارس الدولي لكن إذا جاء للنادي عرض مُغر من الناحية المالية ووافق عليه الأهلي والحارس فلا مانع من رحيله.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " تحدث كولر مع محمود الخطيب رئيس النادي مؤخرًا خلال جلسة خاصة، بشأن مصير العروض الخارجية التي وصلت النادي لضم بعض لاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم محمد الشناوي.

وقال المدير الفني لرئيس النادي بخصوص هذا الأمر: الشناوي حارس كبير ووجوده في الفريق مُهم ..لكن إذا جاءه عرض جيد وطلب الحارس الرحيل لتأمين مستقبله مالياً وحال موافقة الأهلي على هذا العرض فلا مانع لدّي من رحيل الشناوي ".

وارتبط أسم الشناوي بعدة عروض خلال الفترة الأخيرة أبرزها من السعودية وتحديداً من أندية، الوحدة، القادسية والخلود والرائد وأن كان الأول هو الأكثر جدية.