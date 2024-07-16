أصحاب الجياد يعلن حالة الاستعداد القصوى لتطوير الإنشاءات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادى أصحاب الجياد بالإسكندرية برئاسة سيد سمرة رفع حالة الإستعداد القصوى لتطوير الملاعب والإنشاءات من ملاعب ومبانى ضمن خطة التطوير الخاصة بالنادى خلال الفترة المقبلة.

وقام سيد سمرة رئيس النادي بجولة تفقدية بالنادى لمتابعة سير الأعمال ومقارانتها بالجدول المنى المحدد لأجندة التطوير وذلك رفقة حسام أنور والدكتور أسامة عبدالعزيز القائم بأعمال مدير النشاط الرياضي والمهندس محمد السنان

وتم متابعة أعمال تطوير ملعب كرة الطائرة وملعب كرة اليد المصغرة بالنادي والذي ستنتهي عملية التطوير المقرر الانتهاء منه مع مطلع الشهر القادم