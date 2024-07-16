أول تعليق من مبابي بعد تقديمه لاعبا في ريال مدريد

علق الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد الإسباني على انضمامه إلى العملاق الإسباني في فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعد نادي ريال مدريد حفلًا ضخمًا لتقديم كيليان مبابي لاعبًا في صفوف الفريق الملكي، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وقال مبابي في مؤتمر تقديمه اليوم: “فخور بكوني لاعبًا في أفضل نادي بتاريخ كرة القدم”.

وحضر حفل تقديم كيليان مبابي لاعبًا جديدًا بصفوف ريال مدريد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، نجم ريال مدريد ومدربه الأسبق في ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ريال مدريد قد ضم مبابي قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا، إلا أنه تم تأجيل حفل تقديمه لما بعد البطولة.

وشارك مبابي مع منتخب فرنسا في بطولة كأس أمم أوروبا، إلا أنه ودع البطولة من دور نصف النهائي، وذلك بعد الهزيمة من نظيره الأسباني بهدفين لهدف.