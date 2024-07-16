بـ 17 قضية.. فيفا يحرم 7 أندية مصرية من القيد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التحديث الأسبوعي للأندية المعاقبة بوقف القيد بسبب مستحقات لاعبين ومدربين سابقين، حيث جاء نادي الزمالك على رأس الأندية المصرية المعاقبة من فيفا.

وظهر في التحديث الأخير للفيفا معاقبة سبع أندية مصرية بالحرمان من القيد في 17 قضية متنوعة، حيث يأتي على رأسهم نادي الزمالك بقضية بأربع قضايا أبرزها قضية المغربي خالد بوطيب.

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وجاءت الأندية السبعة المصرية المعاقبة من الفيفا كالتالي..

الزمالك، ومصر للمقاصة، وإيسترن كومباني، والمصري البورسعيدي، ومودرن فيوتشر وحرس الحدود، ونجوم المستقبل، وسيتم رفع الإيقاف عن هذه الفرق في حال تم سداد المستحقات المتأخرة والغرامات.

وتوجد أربع قضايا مرفوعة ضد نادي الزمالك على رأسها خالد بوطيب، (5 قضايا) ضد مصر للمقاصة، وإيسترن كومباني (4 قضايا)، والمصري البورسعيدي (قضية واحدة)، ونجوم المستقبل (قضية)، ومودرن فيوتشر (قضية)، وحرس الحدود (قضية واحدة).

وكان مسئولو نادي الزمالك قد توصلوا إلى إتفاق مع المغربي خالد بوطيب على تقسيط الغرامة المسستحقة له، حيث تم دفع جزء منها قبل أيام، ثم الاتفاق على جدولة باقي الغرامة على دفعات.