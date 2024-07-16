وكيل الزنفلي يكشف موعد حسم مصير اللاعب مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد عبد الحميد وكيل أعمال محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي المعار من الداخلية موقف موكله من الاستمرار بالأهلي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الزنفلي على سبيل الإعارة من نادي الداخلية بعد إصابة حارس مرماه الأساسي محمد الشناوي.

وأضاف وكيل الزنفلي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"الزنفي كان حلمه التواجد بالنادي الأهلي ولكن تم تأجيل حسم قرار استمراره من عدمه لنهاية الموسم الجاري".

وأتم عبد الحميد تصريحاته بقوله:"الزنفلي سعيد جداً في النادي الأهلي ويحظى بدعم الشناوي ومصطفى شوبير ويتمنى تفعيل بند الشراء".

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