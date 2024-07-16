ميسي يتحدث عن إصابته في نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن إصابته التي تعرض لها مع منتخب بلاده في نهائي كوبا أمريكا.

وقال ميسي، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء:"انتهت البطولة وأول شيء أريد فعله هو شكل الجميع على رسائله أنا بخير وأتمنى العودة مرة أخرى للملاعب قريبًا".

وأتم النجم الأرجنتيني تصريحاته بقوله:"أنا سعيد للغاية؛ خاصة أننا حققنا الهدف الذي كان لدينا".

وأُصيب ميسي خلال مباراة الأرجنتين وكولومبيا ليُغادر الملعب باكيًا في الدقيقة 66 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز بلاده بكوبا أمريكا بهدف سجله لاوتارو مارتينيز بالدقيقة 112.

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