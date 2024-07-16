رسميًا.. استقالة جاريث ساوثجيت من تدريب منتخب إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لمنتخب انجلترا، جاريث ساوثجيت، استقالته من منصبه بعد خسارة يورو 2024.

وقال ساوثجيت خلال بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء:""تدريب إنجلترا كان يعني لي كل شيء ولكن لقد قدمت كل ما لدي والآن وقت مناسب لـفصل جديد".

وخسر منتخب انجلترا نهائي يورو 2024 على يد إسبانيا بنتيجة 2-1.

وكان صاحب الـ 53 عامًا قد تولى قيادة منتخب إنجلترا في سبتمبر 2016. وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز خلالها بـ 64 مباراة وتعادل في 20 وخسر في 18.

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