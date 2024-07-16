زيدان يحضر حفل تقديم ريال مدريد لمبابي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تواجد النجم الفرنسي ومدرب ريال مدريد الأسبق زين الدين زيدان خلال حفل تقديم مواطنه مبابي لاعبًا بصفوف الفريق.

وأقام ريال مدريد اليوم الثلاثاء حفل تقديم للاعب الفرنسي الدولي بعدما خضع صباحًا للكشف الطبي.

وكان ريال مدريد قد أنهى مسلسل انضمام كيليان مبابي لصفوفه في يونيو الماضي بالتعاقد معه لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

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