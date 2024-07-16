أحمد عيد: الزمالك فقد الشغف.. ومن الصعب ما يفعله جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن سبب تراجع مستوى الفريق الأبيض يرجع للخروج من المنافسة على لقب الدوري المصري، ولذلك سيقوم بتجربة عددًا من الناشئين والشباب.

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد عيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc": "من الصعب الدفع بكل هذه اللاعبين الناشئين دفعة واحدة، وكان الأفضل مشاركة لاعب أو اثنين وسط النجوم الكبار مثلما كان يحدث أيام فيريرا".

وأضاف: "فيريرا اكتشف لاعبين جيدين من قطاع الناشئين عندما شاركوا بجوار زملائهم أصحاب الخبرات".

أكمل: "لاعبي الزمالك فقدوا الشغف، واعتبروا أن الموسم انتهى ولن يحصدوا مركز متقدم، وجوزيه جوميز كان من الممكن أن يُقوم بإشراك لاعب واحد من القطاع في كل خط من خطوط الملعب".

وأوضح: "الزمالك بدأ الموسم بشكل سيئ، وفقد العديد من النقاط، وخسر الفريق العديد من المباريات، وترتيبه متأخر كثيرًا، والشكل الفني لا يوحي بوجود قدرة على تحقيق الانتصارات، والأفضل وجود لاعبين خبرة بجانب هؤلاء الشباب".

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