أول تعليق من مبابي على حفل تقديمه لاعبًا بصفوف ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي سعادته بالتواجد بصفوف نادي ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الأمر كان حلم الطفلة بالنسبة له.

وقال مبابي خلال كلمته بحفل تقديمه اليوم الثلاثاء:"لديّ رسالة إلى الأطفال وهي أنني كنت طفلاً مثلهم وبالشغف الحلم تحقق وهو يومًا لا يُصدق بالنسبة لي فكان حلمي منذ الصغر أن أكون هنا وهو أمر يعني لي الكثير".

وأضاف اللاعب صاحب الـ 25 عامًا:"أشكر جماهير ريال مدريد لمنحني الحب خلال السنوات الماضية الآن سأبذل حياتي لأجل هذا النادي".

وأتم مبابي تصريحاته بقوله:":"أشكر رئيس النادي فلورنتينو بيريز فقد وثق بي منذ اللحظة الأولى، أريد أن أشكر أيضًا كل من عمل على تواجدي هنا الأمر كان صعبًا ولكن الآن أنا هنا وعائلتي سعيدة ووالدتي تبكي".

وكان ريال مدريد قد أنهى مسلسل انضمام كيليان مبابي لصفوفه في يونيو الماضي بالتعاقد معه لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

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