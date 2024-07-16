رقم قميص مبابي مع ريال مدريد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أقام نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء حفلاً لتقديم نجمه الفرنسي كيليان مبابي أحد أكبر الصفقات الصيفية الحالية.

وظهر مبابي وهو يحمل القميص رقم 9 مع رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز.

وكان ريال مدريد قد أنهى مسلسل انضمام كيليان مبابي لصفوفه في يونيو الماضي بالتعاقد معه لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

يذكر أن اللاعب قد شارك مع منتخب فرنسا في يورو 2024 قبل أن يودع من منافسات دور نصف النهائي.

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