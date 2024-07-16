بيريز يوجه رسالة عاطفية لمبابي بعد تقديمه لاعبًا بريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي يومًا تاريخيًا.

وأقام نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء حفلاً لتقديم نجمه الفرنسي كيليان مبابي أحد أكبر الصفقات الصيفية الحالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف بيريز خلال كلمته في حفل تقديم اللاعب:"مرحبًا بكم في هذا اليوم التاريخي ولكن في البداية دعوني أُهنيء المنتخب الإسباني بالتتويج بيورو 2024 ومن الرائع العودة مرة أخرى لتقديم اللاعبين في ريال مدريد بعد جائحة كورونا التي حرمتنا من هذه اللحظات المميزة".

وتابع رئيس نادي ريال مدريد:"عزيزي مبابي أنت الآن في ريال مدريد مرحبًا بك في بيتك وأعرف العاطفة التي بداخلك أنت وأسرتك الآن لقد حضرت إلى هنا وأنت في عامك الـ 13 وكنت أرى كيف كانت تلمع عينك وقتها، أنت لا تنسى اليوم الذي استضافك به زيدان في جولة".

وواصل بيريز توجيه رسالة لمبابي:"لقد حققت حلمك لأنك لم تستسلم وأريدك أن تعرف أن حبك لريال مدريد قد حطم كل الحواجز لكي تأتي هنا لنكرر الليالي السحرية الأبدية لأن هذه الجماهير ستكون معك".

وأتم رسالته للنجم الفرنسي بقوله:"أشكرك على حبك وشغفك وولائك لريال مدريد".

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