نجم الزمالك السابق: تنازل الأبيض عن هذا اللاعب جريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني السابق لفريق بلدية المحلة، أن أسامة فيصل لاعب فريق البنك الأهلي، أفضل مهاجم في مصر، مؤكدا أن تفريط الزمالك فيه أمر غريب.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات على قناة صدى البلد : "حسام أشرف كان بعيدا عن الكرة لمدة 4 سنوات وحالته النفسية كانت صعبة للغاية، لكنه مهاجم مميز وننتظر منه المزيد، وتراجع مستواه جاء مع تراجع الفريق ككل".

وأكمل: "عدم استدعاءه للمنتخب الأولمبي أو الأول من القرارات الظالمة للغاية، هو هداف جيله وكان يستحق الانضمام للمنتخب الأول على الأقل في المعسكر، كما أرى أن أوفا من حقه التواجد أيضا مع الفراعنة".

وأتم تصريحاته: "أسامة فيصل أفضل مهاجم في مصر، وسيكون من المهاجمين المميزين والتنازل عنه من جانب نادي الزمالك يعد جريمة كبيرة".

جدير بالذكر، أن نادي البنك الأهلي قام بتفعيل بند الشراء النهائي للاعب أسامة فيصل من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

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