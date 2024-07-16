شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الزمالك لاستكمال الدوري بعد الخروج من المنافسة على اللقب؟ والان مع تفاصيل الخبر

تأكد خروج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بشكل رسمي من المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، وذلك بعد التعادل السلبي مع بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الإثنين، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

س: كيف خرج الزمالك من المنافسة على لقب الدوري؟ ج:ابتعد الزمالك عن المنافسة على لقب الدورى نظرًا كون الفريق يتبقي له 8 مواجهات على نهاية الموسم، وفى حالة الفوز بهم جميعًا سيصل الزمالك للنقطة 69، ثم سيتم خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم بسبب انسحاب الفريق الأبيض أمام الأهلى فى الجولة 27 من عمر المسابقة، الأمر الذى يجعل حصيلة الزمالك فى النهاية إن فاز بالـ 8 مواجهات المتبقية 66 نقطة، ويحتل حاليًا بيراميدز مقدمة الجدول برصيد 68 نقطة، مما يجعل الزمالك خارج المنافسة على اللقب رسميًا. س: ما هو التحدي القادم للزمالك بعد التعادل مع البلدية؟ ج:أغلق الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ملف مباراة بلدية المحلة التى جمعت الفريقين أمس، ويستعد الزمالك لمواجهة بروكسى فى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر فى اللقاء الذى يقام بعد غدٍ، الخميس، حيث كان من المقرر أن تقام المباراة مايو الماضى، إلا أنه تم تأجيلها، ويواجه الزمالك نظيره بروكسى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. س: ما هي المباريات المتبقية للزمالك في الدوري؟ ج:خاض الزمالك 26 مباراة في مسابقة الدوري حتى الآن، ويتبقى للفريق الأبيض 8 مباريات، أمام فرق، الداخلية، بيراميدز، المقاولون، الجونة، إنبي، زد، طلائع الجيش، بلدية المحلة. س: ما هي فرصة ناشئي الزمالك في المشاركة بالدوري؟ ج:يميل البرتغالي جوزية جوميز، المدير الفني للزمالك، إلى منح الفرصة في المباريات المتبقية بالدوري لناشئي الزمالك، وذلك للإستفادة قدر الإمكان من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين، ومن المقرر أن تشهد المباريات المقبلة منح الفرصة لأكثر من ناشئ لبحث إمكانية استمراره مع الفريق الأول. س: ما هو أفضل مركز يمكن أن يحققه الزمالك في الموسم الجاري؟ ج:يحتل نادي الزمالك المركز الخامس حالياً برصيد 45 نقطة، ويتبقى للفريق الأبيض 8 مباريات ترفع رصيده إلى 69 نقطة في حال الفوز بهم جميعاً، وبعد خصم عقوبة الانسحاب أمام الأهلي سيكون رصيد الفريق الأبيض 66 نقطة، يمكن أن ينافس الزمالك بهم على المركز الثاني مع الأهلي، لكنه سيترقب تعثر الفريق الأحمر أمام المنافسين، كما يستطيع أن ينافس بهم أيضاً مع المصري صاحب المركز الثالث حالياً برصيد 51 نقطة.