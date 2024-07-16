شكرا لقرائتكم خبر عن ديميتري ليبوف: لم أضع شروط فى تعاقدى مع الأهلى لتدريب فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفرنسي ديميتري ليبوف، المدير الفني الجديد لفريق الكرة النسائية بالنادى الاهلى، على سعادته الكبيرة بتولي تدريب الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، لافتا إلى أنه متحمس لخوض هذه التجربة.

وأضاف المدير الفني الفرنسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عندما تواصل معي الأهلي لم أتردد في قبول العرض، وافقت على الفور ولم أضع أي شروط خلال تعاقدي مع الفريق، وسأبدا مهمتي مع الأهلي خلال أيام قليلة، وأصل إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل".

وأردف: "عقدي لمدة 3 سنوات مع النادي الأهلي، وأتمنى أن تستمر الرحلة طويلًا مع نادي القرن، وأن نصل لابعد نقطة ممكنة بالفريق، والتي يأتي في مقدمتها بطولة إفريقيا وكأس العالم".

ديمتري ليبوف يمتلك سيرة ذاتية قوية، ويبلغ من العمر 40 عامًا ولد 20 يناير من عام 1984، وسبق وعمل مع أندية ليون الفرنسي ونابولي الإيطالي وبوردو الفرنسي، كما كان له تجربة مع منتخب المغرب للناشئات والشابات، ورحل عن منتخب المغرب الشقيق نهاية شهر مايو الماضي.