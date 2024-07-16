شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس ضم شيكابالا لقائمة الزمالك فى مباراة بروكسى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ضم محمود عبد الرازق الشهير بـ شيكابالا إلى قائمة الفريق في مباراة بروكسى بدور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر لها بعد غداً الخميس.

وعاد شيكابالا للمشاركة مع فريقه في التدريبات الجماعية السبت الماضى، بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية، التى تعرض لها قبل مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالكونفدرالية ومنذ تلك الإصابة لم يشارك الفهد الأسمر فى تدريبات الفريق الجماعية وابتعد عن المشهد في الزمالك لخضوعه لبرنامج تأهيل مكثف تم تحديده من قبل الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة.

ويرغب جوميز في منح شيكابالا الفرصة في المباريات المقبلة لدقائق معدودة من أجل استعادة مستواه الفني والبدنى خاصة أن فترة الغياب الطويلة أدت إلى هبوط لياقته بعض الشئ.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولي الماضية، والتي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة الزمالك أمام بروكسى تقام فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والفائز سيلاقي طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد تخطي الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".