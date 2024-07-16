شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الفنية الجديدة بالأهلي تصل مقر النادي لتسلم مهمتهم رسميًا..صور والان مع تفاصيل الخبر

وصلت الأجهزة الفنية الجديدة بالقطاعات المختلفة لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، إلى مقر النادي في التجمع الخامس من أجل تسلم مهمة عملهم رسميًا، بعد توقيع العقود والاجتماع مع شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي وانطلاق رحلتهم مع النادي الأهلي رسميًا.

في سياق آخر أعلن شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، مواعيد الاختبارات الخاصة بموسم 2024-2025 للأعمار السنية 15 و18 سنة أيام الأربعاء والخميس والجمعة 17 و18 و19-7-2024، على ملاعب النادي بفرع القاهرة الجديدة.

أعلن شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي ، مواعيد الاختبارات الخاصة بموسم 2024-2025 للأعمار السنية 15 و18 سنة أيام الأربعاء والخميس والجمعة 17 و18 و19-7-2024، على ملاعب النادي بفرع القاهرة الجديدة.