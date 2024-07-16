شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُخطر كريستو بالموافقة على عرض الإعارة للصفاقسي التونسي مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو النادي الأهلي، محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق بالموافقة على إعارته لنادي الصفاقسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتلقى كريستو عروض جادة خلال الفترة الماضية أبرزها من ناديي الرجاء المغربي والصفاقسي التونسي ، ورحّب الأهلي بإنتقال اللاعب للرجاء قبل أن يطلب يطلب كريستو الانتقال للصفاقسي لرغبته في العودة للدوري التونسي.

وعقد مسئولو الأهلي جلسة خلال الساعات الماضية مع اللاعب التونسي أخطروه خلالها بالموافقة على العرض التونسي مجاناً حيث سيتحمّل النادي الصفاقسي راتب كريستو الذي يتقاضاه في القلعة الحمراء.

وجاءت موافقة الأهلي بعد ترحيب مارسيل كولر مدرب الفريق برحيل اللاعب الذي لم يحظى بفرصة المشاركة مع المدرب السويسري إلا على فترات مُتباعدة.

وانتقل كريستو للأهلي في يناير 2023 من نادي النجم الساحلي التونسي بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم.