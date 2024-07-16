شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية لأحمد سليمان عضو مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تحسنت الحالة الصحية لأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بعد الجراحة التي خضع لها في القلب خلال الأيام الماضية، وخروجه من غرفة الرعاية المركزة والدخول في غرفة عادية.

وكشف مصدر مقرب من أحمد سليمان أنه رغم استقرار الحالة إلا ان الزيارة ممنوعة بأمر الطبيب المعالج، حيث تقتصر الزيارة على أفراد اسرته فقط، منعا لتعرضه لأى إجهاد حيث أن الجراحة لم تكن سهلة.

وأضاف المصدر أن الحالة مستقرة في الفترة الحالية، ورغم أن الزيارة ممنوعة الا أنه يتم الاطمئنان عليه بمكالمات الفيديو، ومن المنتظر أن يغادر المستشفى نهاية الأسبوع الجارى.

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على زيارة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى المستشفى الذى يتلقى فيه العلاج بعد خضوعه إلجراحة فى القلب.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على الحالة الصحية لأحمد سليمان عضو مجلس الزمالك، ومدى تحسن الحالة والفترة التى يحتاجها للعودة لممارسة الحياة بشكل طبيعى.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك قد خضع لجراحة فى القلب، وذلك على إثر الأزمة المفاجئة التى تعرض لها السبت الماضى

