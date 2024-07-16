شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات جمعت الأهلى مع مودرن سبورت قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الأهلي، اليوم مع مودرن سبورت في إطار مباريات من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة تمام التاسعة مساء باستاد القاهرة.

5 مباريات جمعت الفريقين بواقع 4 لقاءات بالدوري ومباراة بالسوبر المحلى ، حقق الأهلى فوزين وثلاثة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى ومودرن سبورت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين فى السوبر المحلى.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 57 هدف وتلقت شباكه 22 هدف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.

فاز الاهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.