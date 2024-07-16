شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. برونزية باريس تمنح لاعب اليونان لقب أصغر بطل أولمبي والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية البرونزية، والتي توج بها اليوناني ديمتريوس لوندراس.

يعد اليوناني ديمتريوس لوندراس، أصغر رياضي شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وكان ذلك في منافسات الجمباز خلال نسخة 1896.

وشارك لوندراس في أولمبياد 1896، بعمر 10 أعوام و218 يوما، وتوج خلالها بالميدالية البرونزية، في الحدث الذي أقيم في أثينا عاصمة اليونان.

وكشفت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، عن القائمة الرسمية والنهائية للاعبين واللاعبات المشاركين في أولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وتعد مشاركة البعثة المصرية هي الأكبر على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية من حيث عدد اللاعبين بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيًا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، بالإضافة إلى أن بعثة الفراعنة هي الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.

ويحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الثنائي أحمد الجندي المتوج فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.وتأتي قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.